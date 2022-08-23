Кабмин Украины отменил норму о 14-дневной самоизоляции людей, контактировавших с больным Covid-19.

Срок самоизоляции таких лиц теперь будет определять врач в соответствии с отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения.

В настоящее время такой срок составляет 14 дней, но с рядом исключений, среди которых — лица, прошедшие полный курс вакцинации или переболевшие за последние 180 дней.

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Срок самоизоляции больных Covid-19 и людей с подозрением на инфицирование Covid-19 также будет определять врач.

Кроме того, как сообщалось, принятым постановлением карантин продлен с конца августа до конца декабря этого года.