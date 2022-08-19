На засіданні Кабінету міністрів 19 серпня в Україні продовжили карантин, який було запроваджено у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

– Продовжено карантин до 31 грудня 2022 року на всій території України, – повідомив він.

Як доповнив представник Кабміну, до 31 грудня продовжено режим надзвичайної ситуації для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України. Він також був запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусної інфекції.

Станом на сьогодні в Україні намітилося помітне зростання кількості нових підтверджених випадків коронавірусної інфекції. Збільшилась кількість госпіталізованих на 40%.

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Оскільки пацієнти з легкою формою залишаються поза увагою української медичної системи, оцінити масштаб епідемії важко.

Джерело: Тарас Мельничук