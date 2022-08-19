Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

В Україні подовжено карантин: госпіталізація пацієнтів з Covid-19 зросла на 40%

19 Серпня 2022, 18:21
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
коронавірус
Джерело: Depositphotos

На засіданні Кабінету міністрів 19 серпня в Україні продовжили карантин, який було запроваджено у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Продовжено карантин до 31 грудня 2022 року на всій території України, – повідомив він.

Як доповнив представник Кабміну, до 31 грудня продовжено режим надзвичайної ситуації для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України. Він також був запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусної інфекції.

Читайте також:
швидкий тест на коронавірусУ Києві зростає кількість тяжких Covid-випадків

Станом на сьогодні в Україні намітилося помітне зростання кількості нових підтверджених випадків коронавірусної інфекції. Збільшилась кількість госпіталізованих на 40%.

Зараз дивляться

Оскільки пацієнти з легкою формою залишаються поза увагою української медичної системи, оцінити масштаб епідемії важко.

Джерело: Тарас Мельничук

Теги
Коронавирус Covid-19
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь