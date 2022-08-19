На заседании Кабинета министров 19 августа в Украине продлили карантин, который был введен в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

— Продлен карантин до 31 декабря 2022 года на всей территории Украины, – сообщил он.

Как дополнил представитель Кабмина, до 31 декабря продлен режим чрезвычайной ситуации для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины. Он также был введен в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

По состоянию на сегодня в Украине наметился заметный рост количества новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Увеличилось количество госпитализированных на 40%.

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Поскольку пациенты с легкой формой остаются без внимания украинской медицинской системы, оценить масштаб эпидемии сложно.