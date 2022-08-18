В Киеве растет количество тяжелых пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

Если 1 августа в больницах столицы находилось 68 пациентов с Covid-19, то на 18 августа фиксируется уже 143. По словам Гинзбург, легкие формы коронавирусной инфекции по-прежнему лечатся дома под наблюдением семейного врача.

В больницу пациентов направляют тогда, когда болезнь начинает действовать более агрессивно и может повлечь за собой опасность для жизни.

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– Единственный способ защитить себя и свою семью – это вакцинация от Covid-19, – говорит Гинзбург. – Ведь именно она нивелирует угрозу развития тяжелого течения заболевания.

В Киеве действуют многие пункты вакцинации, где можно получить и бустер, весь список можно увидеть здесь.

Что касается второй бустерной Covid-прививки, то Гинзбург напомнила, что на сегодня его могут сделать люди в возрасте от 60 лет, а также все, кто имеет хронические заболевания.