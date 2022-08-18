У Києві зростає кількість тяжких пацієнтів з коронавірусом. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

Якщо 1 серпня в лікарнях столиці перебувало 68 пацієнтів з Covid-19, то на 18 серпня фіксується вже 143. За словами Гінзбург, легкі форми коронавірусної інфекції, як і раніше, лікуються вдома під наглядом сімейного лікаря.

До лікарні пацієнтів направляють тоді, коли хвороба починає діяти більш агресивно і може спричинити небезпеку для життя.

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– Єдиний спосіб захистити себе і свою сім’ю – це вакцинація від Covid-19, – каже Гінзбург. – Адже саме вона нівелює загрозу розвитку важкого перебігу захворювання.

В Києві діють багато пунктів вакцинації, де можна отримати і бустер, весь перелік можна побачити тут.

Щодо другого бустерного Covid-щеплення, то Гінзбург нагадала, що на сьогодні його можуть зробити всі люди віком від 60 років, а також всі, хто має хронічні захворювання.