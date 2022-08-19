На сегодняшний день в Украине наблюдается заметный рост количества новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. И все это на фоне высокого процента госпитализированных – 40%.

Это говорит о том, что пациенты с легкой формой остаются без внимания украинской медицинской системы, а значит – оценить масштаб эпидемии сложно. Об этом в комментарии одному из украинских СМИ сообщила врач-эпидемиолог Светлана Доан.

— Мы уже сейчас видим рост заболеваемости. Насколько она будет расти дальше – сказать трудно, но всегда осенний сезон сопровождается увеличением количества заболеваний, в том числе и коронавирусной инфекцией, — отметила медик.

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И напомнила, что именно вакцинация способна снизить уровень заболеваемости и защитить от заболевания в тяжелой форме.

— Тем более вакцина есть. Вакцинальный комплекс нам не нужно повторять. Мы делаем дополнительную вакцинацию, чтобы быть уверенными в стопроцентной иммунной защите, – отметила эпидемиолог.

Напомним, что, как сообщили эксперты Всемирной организации здравоохранения, количество смертей от коронавируса в мире за четыре недели выросло на 35%.