Исследование ученых Оксфордского университета показало, что такие состояния, как затуманенность сознания, деменция и психоз, более вероятны через два года после перенесенного Covid-19.

Согласно крупнейшему исследованию, миллионы людей, перенесших Covid-19, по-прежнему сталкиваются с более высоким риском неврологических и психических состояний, включая туман в голове, слабоумие и психоз, через два года после болезни.

— Результаты проливают новый свет на долгосрочные последствия для психического здоровья и здоровья мозга людей, перенесших инфекцию Covid-19, — отмечает руководитель исследования Макс Таке.

По его словам, хорошая новость состоит в том, что депрессия и тревожность после Covid-19 носит кратковременный характер и не наблюдается у детей.

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Однако вызывает беспокойство тот факт, что некоторые другие расстройства, такие как деменция и психоз, по-прежнему с большей вероятностью диагностируются даже спустя два года после Covid-19.

Сообщается, что в ходе научной работы Оксфордским университетом, Национальным институтом исследований в области здравоохранения и ухода и Оксфордским центром медицинских биомедицинских исследований проанализировано 1,28 млн случаев Covid-19 за два года.