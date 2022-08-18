Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

Даже спустя два года: тяжелые долгосрочные симптомы перенесенного Covid-19

18 августа 2022, 09:46
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вчені
Источник: Depositphotos

Исследование ученых Оксфордского университета показало, что такие состояния, как затуманенность сознания, деменция и психоз, более вероятны через два года после перенесенного Covid-19.

Согласно крупнейшему исследованию, миллионы людей, перенесших Covid-19, по-прежнему сталкиваются с более высоким риском неврологических и психических состояний, включая туман в голове, слабоумие и психоз, через два года после болезни.

— Результаты проливают новый свет на долгосрочные последствия для психического здоровья и здоровья мозга людей, перенесших инфекцию Covid-19, — отмечает руководитель исследования Макс Таке.

Читайте также:
коронавирусНа 35% больше: за последний месяц в мире выросла смертность от Covid-19

По его словам, хорошая новость состоит в том, что депрессия и тревожность после Covid-19 носит кратковременный характер и не наблюдается у детей.

Сейчас смотрят

Однако вызывает беспокойство тот факт, что некоторые другие расстройства, такие как деменция и психоз, по-прежнему с большей вероятностью диагностируются даже спустя два года после Covid-19.

Сообщается, что в ходе научной работы Оксфордским университетом, Национальным институтом исследований в области здравоохранения и ухода и Оксфордским центром медицинских биомедицинских исследований проанализировано 1,28 млн случаев Covid-19 за два года.

Теги
Коронавирус Covid-19 Наукові дослідження науковці
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь