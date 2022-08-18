Дослідження вчених Оксфордського університету засвідчило, що такі стани, як затуманеність свідомості, деменція і психоз, більш імовірні через два роки після перенесеного Covid-19.

Згідно з найбільшим дослідженням, мільйони людей, які перенесли Covid-19, як і раніше, наражаються на більш високий ризик неврологічних і психічних станів, зокрема туман в голові, недоумство і психоз, через два роки після хвороби.

– Результати проливають нове світло на довгострокові наслідки для психічного здоров’я і здоров’я мозку людей, які перенесли інфекцію Covid-19, – зазначає керівник дослідження Макс Таке.

За його словами, хороша новина полягає в тому, що депресія і тривожність після Covid-19 мають короткочасний характер і не спостерігається у дітей.

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Однак викликає занепокоєння той факт, що деякі інші розлади, як-от деменція і психоз, як і раніше, з більшою ймовірністю діагностуються навіть через два роки після Covid-19.

Повідомляється, що під час наукової роботи Оксфордський університет, Національний Інститут досліджень у сфері охорони здоров’я та догляду та Оксфордський центр медичних біомедичних досліджень проаналізували 1,28 млн випадків Covid-19 за два роки.