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Через зростання випадків Covid-19: на Одещині можуть повернути масковий режим

15 Серпня 2022, 17:03
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
маски
Джерело: Depositphotos

У зв’язку зі зростанням кількості нових випадків захворювання на Covid-19, в Одесі та області планується поновлення вимоги дотримання маскового режиму в громадських місцях.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Левон Нікогосян.

За його словами, ці заходи наразі узгоджуються у департаменті охорони здоров’я Одеської ОВА.

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Зазначається, що за останні два тижні серпня захворюваність Covid-19 в Одеському регіоні, де домінує штам Омікрон, зросла більш ніж удвічі.

За минулий тиждень на Одещині було зареєстровано 376 випадків коронавірусу на тлі великої кількості госпіталізацій із підтвердженим діагнозом Covid-19 до одеської інфекційної лікарні.

– На даний час у медустанові перебувають понад 100 пацієнтів. Це говорить про те, що коронавірус став протікати ще важче, тому люди лікуються не амбулаторно, а стаціонарно, – пояснив Левон Нікогосян.

Нагадаємо, спеціалізовані відділення сьогодні працюють у чотирьох опорних лікарнях міста: одеська інфекційна лікарня, міська лікарня №5, пологовий будинок №2 та дитяча міська клінічна лікарня №3. Усі медустанови мають бомбосховища.

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Джерело: директор департаменту охорони здоров’я Одеської області

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Коронавірус Covid-19 маска Одеса
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