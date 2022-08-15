Парасольковий орган британських профспілок (TUC) закликав Департамент праці та пенсій (DWP) терміново класифікувати Covid-19 як професійне захворювання, щоб спонукати роботодавців знизити ризик зараження і допомогти працівникам отримати доступ до основних переваг.

– Велика Британія не йде в ногу з іншими великими країнами, які визнали Covid-19 хворобою, на яку люди можуть захворіти в ході своєї роботи, особливо в певних секторах, – йдеться в повідомленні.

У звіті TUC говориться, що щонайменше 20 тис. людей щорічно вмирають передчасно через професійні захворювання. При цьому той, чий діагноз був пов’язаний з його роботою, може претендувати на фінансову підтримку.

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Дослідження Міжнародної організації праці показали, що багато інших країн, в тому числі Австралія, Канада і Китай, вже визнають Covid-19 професійним захворюванням при наявності доказів зараження в результаті роботи.

У Франції Covid-19 автоматично вважається таким для медичних працівників.

Повідомляється, що британська Медична асоціація та всепартійна парламентська група (APPG) по коронавірусу вже підтримали визначення Covid-19 як небезпеки, яка пов’язана з роботою.

У відповідь представник уряду підкреслив переваги, вже доступні людям, чия здатність працювати обмежена через Covid-19.

Він зазначив, що для будь-якої людини з інвалідністю або хронічним захворюванням, включаючи тривалий Covid-19, існує надійна система фінансової безпеки, включаючи встановлену законом виплату по хворобі, Esa (вид спеціальної виплати) і універсальний кредит.