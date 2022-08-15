Зонтичный орган британских профсоюзов (TUC) призывал Департамент труда и пенсий (DWP) срочно классифицировать Covid-19 как профессиональное заболевание, чтобы побудить работодателей снизить риск заражения и помочь работникам получить доступ к основным преимуществам.

— Великобритания не идет в ногу с другими крупными странами, которые признали Covid-19 болезнью, которой люди могут заболеть в ходе своей работы, особенно в определенных секторах, — говорится в сообщении.

В отчете TUC говорится, что по меньшей мере 20 тыс. человек ежегодно умирают преждевременно из-за профессиональных заболеваний. При этом тот, чей диагноз был связан с его работой, может претендовать на финансовую поддержку.

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Исследования Международной организации труда показали, что многие другие страны, в том числе Австралия, Канада и Китай, уже признают Covid-19 профессиональным заболеванием при наличии доказательств заражения в результате работы.

Во Франции Covid-19 автоматически считается таковым для медицинских работников.

Сообщается, что британская медицинская ассоциация и всепартийная парламентская группа (APPG) по коронавирусу уже поддержали определение Covid-19 как опасности, связанной с работой.

В ответ представитель правительства подчеркнул преимущества, уже доступные людям, чья способность работать ограничена из-за Covid-19.

Он отметил, что для любого человека с инвалидностью или хроническим заболеванием, включая длительный Covid-19, существует надежная система финансовой безопасности, включая установленную законом выплату по болезни, Esa (вид специального пособия) и универсальный кредит.