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На фоне тенденции роста Covid-19: на Волыни зафиксирован новый подвариант Омикрона ВА.5

11 августа 2022, 12:11
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

По данным эпиднадзора в Волынской области, в регионе зафиксирован первый случай инфицирования новым подвариантом Омикрона ВА.5, который отличается большей заразностью и доминирует во многих странах.

Сообщается, что в ходе эпидрасследования установлено, что инфицированная женщина, жительница Луцкого района, недавно прибыла из Италии.

Отмечается, что в регионе наблюдается тенденция к росту заболеваемости Covid-19. Так, за минувшую неделю заболело вдвое больше волынян, чем за предыдущие семь дней: 119 и 59 случаев соответственно. В том числе возросло количество заболевших детей.

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Вирусологи Волыни постоянно направляют образцы материала больных с Covid-19 в референс-лабораторию ЦОЗ Минздрава Украины для выявления мутаций. По результатам именно такого исследования и была обнаружена новая разновидность Омикрона — ВА.5.

Сообщается, что Волынская область обеспечена в достаточном количестве вакцинами против коронавирусной инфекции.

Источник: ГУ “Волынский ОЦКПХ МЗ”

Теги
Волинська область Волинь Коронавирус Covid-19 статистика Штамм Омикрон
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