До 80% случаев заболевания коронавирусом в США и ЕС — это новый вариант Омикрона, обнаруженный в феврале этого года, сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телемарафона.

– Мы регистрируем новый подвид Омикрона, который сейчас циркулирует в Европе. Он составляет почти 80 процентов всех случаев заболевания коронавирусом, которые регистрируют в США и ЕС. Этот штамм вполовину скорее передается, чем омикрон. Человек с полным курсом вакцинации тоже может заболеть, но у него будет легкое течение болезни, – подчеркнул Кузин.

По его словам, симптомы нового подтипа такие же как и Омикрона:

повышение температуры тела,

проблемы с дыханием

боль в горле

кашель.

Но течение болезни с этим подтипом довольно легкое.

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– У людей, имеющих сопутствующие соматические заболевания сердечно-сосудистой системы системы, могут возникнуть осложнения, поэтому таким категориям лучше вакцинироваться, – подчеркнул главный санврач.

Он добавил, что в Украине заполненность коек для лечения больных коронавирусной болезнью на сегодняшний день составляет 4,5%.

Источник: Телемарафон