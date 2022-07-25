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Вакцинация

США передали Украине почти 500 тыс. доз вакцины против коронавируса

25 июля 2022, 22:36
Юля Захарченко редактор ленты
вакцинация
Источник: Depositphotos

США передали Украине около 500 тыс. доз вакцины против коронавируса для борьбы с опасной инфекционной болезнью. Об этом сообщает американский Государственный департамент.

– Сегодня США передали Украине около 500 тыс. доз вакцины от Covid-19. Мы гордимся тем, что поддерживаем Украину в борьбе с Covid-19, — отметили в Госдепе США.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине разрешили вторую бустерную дозу вакцины против коронавируса гражданам в возрасте от 60 лет и людям в возрасте 18-59 лет, имеющим хронические болезни.

Для иммунизации от Covid-заболевания специалисты рекомендуют использовать мРНК-вакцину (речь идет о Comirnaty/Pfizer), которую нужно вводить с интервалом более четырех месяцев после первой бустерной прививки.

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Вакцина Pfizer и BioNTech от коронавируса Вакцинация Коронавирус Covid-19 Коронавірус у Києві Коронавирус во Львове Украина-США
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