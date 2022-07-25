США передали Украине почти 500 тыс. доз вакцины против коронавируса

США передали Украине около 500 тыс. доз вакцины против коронавируса для борьбы с опасной инфекционной болезнью. Об этом сообщает американский Государственный департамент.

– Сегодня США передали Украине около 500 тыс. доз вакцины от Covid-19. Мы гордимся тем, что поддерживаем Украину в борьбе с Covid-19, — отметили в Госдепе США.

Today, the United States donated nearly 500,000 COVID-19 vaccine doses to Ukraine. We are proud to support the people of Ukraine in their fight against COVID-19. pic.twitter.com/d9ugSA0N2G — Department of State (@StateDept) July 25, 2022 Сейчас смотрят

По данным Министерства здравоохранения, в Украине разрешили вторую бустерную дозу вакцины против коронавируса гражданам в возрасте от 60 лет и людям в возрасте 18-59 лет, имеющим хронические болезни.

Для иммунизации от Covid-заболевания специалисты рекомендуют использовать мРНК-вакцину (речь идет о Comirnaty/Pfizer), которую нужно вводить с интервалом более четырех месяцев после первой бустерной прививки.