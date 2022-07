США передали Україні майже 500 тис. доз вакцини проти коронавірусу для боротьби з небезпечною інфекційною хворобою. Про це повідомляє американський Державний департамент.

Today, the United States donated nearly 500,000 COVID-19 vaccine doses to Ukraine. We are proud to support the people of Ukraine in their fight against COVID-19. pic.twitter.com/d9ugSA0N2G

