США передали Україні майже 500 тис. доз вакцини проти коронавірусу для боротьби з небезпечною інфекційною хворобою. Про це повідомляє американський Державний департамент.

– Сьогодні США передали Україні близько 500 тис. доз вакцини від Covid-19. Ми пишаємося тим, що підтримуємо Україну у боротьбі з Covid-19, – наголосили у Держдепі США.

Today, the United States donated nearly 500,000 COVID-19 vaccine doses to Ukraine. We are proud to support the people of Ukraine in their fight against COVID-19. pic.twitter.com/d9ugSA0N2G — Department of State (@StateDept) July 25, 2022 Зараз дивляться

За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні дозволили другу бустерну дозу вакцини проти коронавірусу громадянам віком від 60 років та людям віком 18-59 років, які мають хронічні хвороби.

Для імунізації від Covid-захворювання фахівці рекомендують використовувати мРНК-вакцину (йдеться про Comirnaty/Pfizer), яку потрібно вводити з інтервалом у понад чотири місяці після першого бустерного щеплення.