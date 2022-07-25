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Вакцинація

США передали Україні майже 500 тис. доз вакцини проти коронавірусу

25 Липня 2022, 22:36
Юля Захарченко редакторка стрічки
вакцинация
Джерело: Depositphotos

США передали Україні майже 500 тис. доз вакцини проти коронавірусу для боротьби з небезпечною інфекційною хворобою. Про це повідомляє американський Державний департамент.

– Сьогодні США передали Україні близько 500 тис. доз вакцини від Covid-19. Ми пишаємося тим, що підтримуємо Україну у боротьбі з Covid-19, – наголосили у Держдепі США.

За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні дозволили другу бустерну дозу вакцини проти коронавірусу громадянам віком від 60 років та людям віком 18-59 років, які мають хронічні хвороби.

Для імунізації від Covid-захворювання фахівці рекомендують використовувати мРНК-вакцину (йдеться про Comirnaty/Pfizer), яку потрібно вводити з інтервалом у понад чотири місяці після першого бустерного щеплення.

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