Коронавірус ні у світі, ні в Україні нікуди не зник, навпаки, динаміка захворюваності збільшується з кожним днем, підтвердила Фактам ICTV лікар-інфекціоніст Анастасія Неклюдова.

Всесвітня організація охорони здоров’я навіть закликала уряди всіх країн повернути масковий режим, тому що підвиди Омікрона продовжують викликати нові хвилі захворювань, госпіталізацій та смертей.

Нині у світі зареєстровано понад 575 млн випадків зараження коронавірусом, 94,7% з них (544,5 млн) одужали. Жертвами інфекції стали 6,4 млн осіб, або близько 1,1% від усіх зареєстрованих випадків.

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Кількість хворих зараз перевищує 24 млн. 40 985 пацієнтів перебувають у тяжкому стані.

Сполучені Штати продовжують лідирувати у поширенні коронавірусу по всьому світу. Там зареєстровано понад 92 млн фактів захворювання, із них 24 251 – новий випадок. Загалом померло 1 051 986 осіб, лише за добу – 56. 75-85% всіх випадків у країні становлять нові підвиди Омікрона.

На другому місці у світі – Індія, де також спостерігається зростання нових випадків, спричинених варіантом Омікрону. Офіційно зареєстровано понад 43,9 млн заражень. Понад 43,2 млн людей вже одужали, а 526 033 – померли.

Бразилія залишається третьою у світі за кількістю інфікованих. Наразі зареєстровано понад 33,5 млн випадків, з них 51 678 нових – це найбільша кількість на добу. Померло 676 979 людей. Понад 31,8 млн пацієнтів подолали вірус.

З великим відривом від цих країн йдуть Франція, Німеччина, Великобританія, Південна Корея, Туреччина, Іспанія, В’єтнам, Аргентина, Нідерланди, Австралія та Іран.

Усі вони повідомили про більш ніж 7 млн ​​випадків на сьогодні.

Однак у Японії спостерігається велике зростання кількості інфекцій та смертей. У країні найбільша кількість заражень за останню добу – 192 109. Загальна кількість випадків сягнула 11,2 млн. 31 852 японці померли.

За кількістю смертей на добу лідирує Мексика – 105 людей. Загалом через коронавірус у країні померли 327 073 людини.

Щодо рівня смертності на мільйон населення, тут лідирує Перу з 6 310 смертями.

Друга у сумному рейтингу – Болгарія, де вже 5 457 випадків на мільйон населення. Загалом у країні померло 37,3 тис. осіб, що становить 3,12% смертності від загальної кількості інфікованих, що майже втричі перевищує середній показник у всьому світі (1,1%).

Франція посідає перше місце у Європі за кількістю інфікованих. Кількість підтверджених випадків становить 33,5 млн, з них понад 50 тис. – нові випадки. Померли 151,3 тис. інфікованих.

Німеччина посідає друге місце у Європі за кількістю заражень, випереджаючи за цим показником Великобританію. На сьогодні офіційно зареєстровано 30,3 млн випадків, померло 143 тис. пацієнтів.

Британія залишається третьою за кількістю інфікованих на європейському континенті. Кількість інфікованих за відсутності оновлення даних з 21 липня – понад 23 млн. Померло 182 727 осіб.

Італія вже на четвертому місці у Європі за кількістю заражених. Загальна кількість випадків досягла 20,6 млн осіб, лише за добу було зареєстровано 51 208 нових випадків. Померли в Італії 170 875 людей, 77 за останню добу.

У Нідерландах, Польщі, Україні, Австрії, Бельгії, Португалії, Чехії, Швейцарії та Греції кількість інфікованих перевищила 3 ​​млн осіб.

– Враховуючи ситуацію, яка складається у світі та в Україні з коронавірусом, потрібно бути уважнішими до свого здоров’я, – радить інфекціоністка Анастасія Неклюдова. – Хто ще не наважився на вакцинацію, може зробити щеплення. А хто пройшов повну вакцинацію, тому потрібна бустерна доза вакцини. Дослідження показують, що найкращі результати демонструють бустерні дози вакцинами мРНК.

В Україні також дозволили введення другої бустерної дози вакцини проти коронавірусу всім людям віком від 60 років, а також людям віком 18-59 років із хворобами, що підвищують ризик тяжкого перебігу Covid-19.

Джерело: Worldometers