Коронавирус ни в мире, ни в Украине никуда не исчез, наоборот, динамика заболеваемости увеличивается с каждым днем, подтвердила Фактам ICTV врач-инфекционист Анастасия Неклюдова.

Всемирная организация здравоохранения даже призвала правительства всех стран вернуть масочный режим, потому что подвиды Омикрона продолжают вызывать новые волны заболеваний, госпитализаций и смертей.

На сегодня в мире зарегистрировано более 575 млн случаев заражения коронавирусом, 94,7% из них (544,5 млн) — выздоровели. В настоящее время жертвами инфекции стали 6,4 млн человек, или около 1,1% от всех зарегистрированных случаев.

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Количество заболевших на данный момент превышает 24 млн. 40 985 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Соединенные Штаты продолжают лидировать по распространению коронавируса. На сегодня там зарегистрировано более 92 млн заражений, из них 24 251 — новый случай. Умерли 1 051 986 человек, только за сутки — 56. 75-85% всех случаев в стране составляют новые подвиды Омикрона.

На втором месте в мире — Индия, где также наблюдается рост новых случаев, вызванных вариантом Омикрона. Официально зарегистрировано более 43,9 млн случаев. Более 43,2 млн человек уже поправились, а 526 033 — скончались.

Бразилия остается третьей в мире по количеству инфицированных. В настоящее время зарегистрировано более 33,5 млн случаев, из них 51 678 новых – это самое большое количество в сутки. Умерло 676 979 человек. Более 31,8 млн пациентов преодолели вирус.

С огромным отрывом от этих стран идут Франция, Германия, Великобритания, Южная Корея, Турция, Испания, Вьетнам, Аргентина, Нидерланды, Австралия и Иран. Все они сообщили о более чем 7 млн ​​случаев на сегодня.

Однако в Японии наблюдается большой рост числа инфекций и смертей. В стране наибольшее количество заражений за последние сутки – 192 109. При этом общее количество случаев достигло 11,2 млн. 31 852 японца умерли.

По количеству смертей в сутки лидирует Мексика – 105 человек. Всего из-за коронавируса в стране умерли 327 073 человека.

Относительно уровня смертности на миллион населения, здесь лидирует Перу с 6 310 смертями.

Вторая в печальном рейтинге – Болгария, где уже 5 457 случаев на миллион населения. Всего в стране умерли 37,3 тыс. человек, что составляет 3,12% смертности от общего количества инфицированных, что почти втрое превышает средний показатель по всему миру (1,1%).

Франция занимает первое место в Европе по количеству инфицированных. Количество подтвержденных случаев составляет 33,5 млн, из них более 50 тыс. – новые случаи. Умерло 151,3 тыс. инфицированных.

Германия занимает второе место в Европе по количеству заражений, опережая по этому показателю Великобританию. На сегодня официально зарегистрировано 30,3 млн случаев. В настоящее время умерли 143 тыс. пациентов.

Великобритания остается третьей по количеству инфицированных на европейском континенте. Количество инфицированных при отсутствии обновления данных с 21 июля – более 23 млн. Умерли 182 727 человек.

Италия уже на четвертом месте в Европе по количеству зараженных. Общее количество случаев достигло 20,6 млн человек, только за сутки было зарегистрировано 51 208 новых случаев. Умерли в Италии 170 875 человек, 77 за последние сутки.

В Нидерландах, Польше, Украине, Австрии, Бельгии, Португалии, Чехии, Швейцарии и Греции количество инфицированных превысило 3 млн человек.

– Учитывая ситуацию, которая складывается в мире и в Украине с коронавирусом, нужно быть внимательнее к своему здоровью, – советует инфекционистка Анастасия Неклюдова. – Кто еще не решился на вакцинацию, может привиться. А кто прошел полную вакцинацию, тому требуется бустерная доза вакцины. Исследования показывают, что лучшие результаты демонстрируют бустерные дозы мРНК-вакцинами.

В Украине также разрешили введение второй бустерной дозы вакцины против коронавируса всем людям в возрасте от 60 лет, а также людям в возрасте 18-59 лет с болезнями, повышающими риск тяжелого течения Covid-19.

Источник: Worldometers