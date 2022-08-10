До 80% випадків захворювання на коронавірус у США та ЄС – це новий варіант Омікрону, що був виявлений у лютому цього року, повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону.

– Ми реєструємо новий підвид Омікрону, який зараз циркулює в Європі. Він становить майже 80 відсотків всіх випадків захворювання на коронавірус, які реєструють у США та ЄС. Цей штам вполовину швидше передається, аніж Омікрон. Людина з повним курсом вакцинації теж може захворіти, але у неї буде легкий перебіг хвороби, – наголосив Кузін.

За його словами, симптоми нового підтипу такі ж як і Омікрону:

підвищення температури тіла,

проблеми з диханням

біль у горлі

кашель.

Та перебіг хвороби з цим підтипом доволі легкий.

– У людей, які мають супутні соматичні захворювання серцево-судинної системи системи, можуть виникнути ускладнення, тому таким категоріям краще вакцинуватися, – підкреслив головний санлікар.

Він додав, що в Україні заповненість ліжок для лікування хворих на коронавірусну хворобу на сьогодні складає 4,5 %.

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Джерело: Телемарафон