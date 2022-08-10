– Ми реєструємо новий підвид Омікрону, який зараз циркулює в Європі. Він становить майже 80 відсотків всіх випадків захворювання на коронавірус, які реєструють у США та ЄС. Цей штам вполовину швидше передається, аніж Омікрон. Людина з повним курсом вакцинації теж може захворіти, але у неї буде легкий перебіг хвороби, – наголосив Кузін.
За його словами, симптоми нового підтипу такі ж як і Омікрону:
- підвищення температури тіла,
- проблеми з диханням
- біль у горлі
- кашель.
Та перебіг хвороби з цим підтипом доволі легкий.
– У людей, які мають супутні соматичні захворювання серцево-судинної системи системи, можуть виникнути ускладнення, тому таким категоріям краще вакцинуватися, – підкреслив головний санлікар.
Він додав, що в Україні заповненість ліжок для лікування хворих на коронавірусну хворобу на сьогодні складає 4,5 %.
Джерело: Телемарафон