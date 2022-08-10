Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Новий підтип Омікрону: заразність більша, симптоми ті ж, перебіг хвороби легкий

10 Серпня 2022, 15:16
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
омікрон
Джерело: УНІАН
До 80% випадків захворювання на коронавірус у США та ЄС – це новий варіант Омікрону, що був виявлений у лютому цього року, повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону.

– Ми реєструємо новий підвид Омікрону, який зараз циркулює в Європі. Він становить майже 80 відсотків всіх випадків захворювання на коронавірус, які реєструють у США та ЄС. Цей штам вполовину швидше передається, аніж Омікрон. Людина з повним курсом вакцинації теж може захворіти, але у неї буде легкий перебіг хвороби, – наголосив Кузін.

За його словами, симптоми нового підтипу такі ж як і Омікрону:

  • підвищення температури тіла,
  • проблеми з диханням
  • біль у горлі
  • кашель.

Та перебіг хвороби з цим підтипом доволі легкий.

 – У людей, які мають супутні соматичні захворювання серцево-судинної системи системи, можуть виникнути ускладнення, тому таким категоріям краще вакцинуватися, – підкреслив головний санлікар.

Читайте також:
вакцинацияСША передали Україні майже 500 тис. доз вакцини проти коронавірусу

Він додав, що в Україні заповненість ліжок для лікування хворих на коронавірусну хворобу на сьогодні складає 4,5 %.

Зараз дивляться

Джерело: Телемарафон

Теги
Коронавирус Covid-19
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь