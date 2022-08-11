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На тлі тенденції зростання Covid-19: На Волині зафіксовано новий підваріант Омікрона ВА.5

11 Серпня 2022, 12:11
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За даними епіднагляду у Волинській області, в регіоні зафіксовано перший випадок інфікування на новий підваріант Омікрона ВА.5, який відрізняється більшою заразністю і домінує в багатьох країнах.

Повідомляється, що під час епідрозслідування встановлено, що інфікована жінка, мешканка Луцького району, нещодавно прибула з Італії.

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Зазначається, що в регіоні спостерігається тенденція до зростання захворюваності на Covid-19. Так, за минулий тиждень захворіло вдвічі більше волинян, ніж за попередні сім днів: 119 та 59 випадків відповідно. У тому числі зросла кількість захворілих дітей.

Вірусологи Волині постійно направляють зразки матеріалу хворих з Covid-19 до референс-лабораторії ЦОЗ МОЗ України для виявлення мутацій. За результатами саме такого дослідження і був виявлений новий різновид Омікрона — ВА.5.

Повідомляється, що Волинська область забезпечена в достатній кількості вакцинами проти коронавірусної інфекції.

Джерело: ДУ “Волинський ОЦКПХ МОЗ”

Теги
Волинська область Волинь Коронавирус Covid-19 статистика Штам Омікрон
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