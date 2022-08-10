Рівень захворюваності на Covid-19 в Україні продовжує зростати. Лише за останній тиждень випадків побільшало на 40%, повідомив Віктор Ляшко.

За цей же період до лікарень госпіталізували 1 ,7 тис. пацієнтів, одужали – 1, 6 тис.

Серед ліжок, виділених для лікування пацієнтів із коронавірусом, зайняті зараз 4,5%.

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На жаль, є летальні випадки внаслідок коронавірусної хвороби. За минулий тиждень від ускладнень коронавірусу померло 16 людей, тижнем раніше – 14.

Тривалий час ми спостерігаємо низький рівень діагностики. Тобто людина звертається до лікаря лише тоді, коли вже потребує госпіталізації.

– З’явились симптоми вірусного захворювання – зробіть тест на Covid-19, якщо це дозволяють безпекові умови в зв’язку з воєнним станом. Не відкладайте, за можливості, отримання щеплення від коронавірусу: як базового курсу, так і бустерної дози. Важливо захистити себе перед початком епідемічного сезону, коли традиційно зростає кількість вірусних захворювань, – порадив міністр охорони здоров’я.

Отримати направлення на безоплатне ПЛР-тестування або зробити експрес-тест, як і раніше, можна у сімейного лікаря.

Більше випадків захворювання фіксується там, де умовно безпечніше, оскільки там пацієнти частіше звертаються до лікарів за наявності симптомів гострої респіраторної вірусної хвороби