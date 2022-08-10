Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

За тиждень на 40% більше: в Україні продовжує зростати захворюваність на Covid-19

10 Серпня 2022, 12:15
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
коронавірус
Джерело: Depositphotos

Рівень захворюваності на Covid-19 в Україні продовжує зростати. Лише за останній тиждень випадків побільшало на 40%, повідомив Віктор Ляшко.

За цей же період до лікарень госпіталізували 1 ,7 тис. пацієнтів, одужали – 1, 6 тис.

Серед ліжок, виділених для лікування пацієнтів із коронавірусом, зайняті зараз 4,5%.

Зараз дивляться

На жаль, є летальні випадки внаслідок коронавірусної хвороби. За минулий тиждень від ускладнень коронавірусу померло 16 людей, тижнем раніше – 14.

Тривалий час ми спостерігаємо низький рівень діагностики. Тобто людина звертається до лікаря лише тоді, коли вже потребує госпіталізації.

– З’явились симптоми вірусного захворювання – зробіть тест на Covid-19, якщо це дозволяють безпекові умови в зв’язку з воєнним станом. Не відкладайте, за можливості, отримання щеплення від коронавірусу: як базового курсу, так і бустерної дози. Важливо захистити себе перед початком епідемічного сезону, коли традиційно зростає кількість вірусних захворювань,  – порадив міністр охорони здоров’я.

Отримати направлення на безоплатне ПЛР-тестування або зробити експрес-тест, як і раніше, можна у сімейного лікаря.

Читайте також:
вакцинацияСША передали Україні майже 500 тис. доз вакцини проти коронавірусу

Більше випадків захворювання фіксується там, де умовно безпечніше, оскільки там пацієнти частіше звертаються до лікарів за наявності симптомів гострої респіраторної вірусної хвороби

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавирус Covid-19
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь