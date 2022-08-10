Уровень заболеваемости Covid-19 в Украине продолжает расти. Только за последнюю неделю случаев увеличилось на 40%, сообщил Виктор Ляшко.

За этот же период в больницы госпитализировали 1,7 тыс. пациентов, выздоровели – 1,6 тыс. пациентов.

Среди коек, выделенных для лечения пациентов с коронавирусом, занято сейчас 4,5%.

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К сожалению, есть летальные случаи в результате коронавирусной болезни. За прошедшую неделю от осложнений коронавируса умерло 16 человек, неделей ранее – 14 человек.

Долгое время мы наблюдаем низкий уровень диагностики. То есть человек обращается к врачу только тогда, когда уже нуждается в госпитализации.

— Появились симптомы вирусного заболевания – сделайте тест на Covid-19, если это позволяют условия безопасности в связи с военным состоянием. Не откладывайте при возможности получение прививки от коронавируса: как базового курса, так и бустерной дозы. Важно защитить себя перед началом эпидемического сезона, когда традиционно растет количество вирусных заболеваний, — посоветовал министр здравоохранения.

Получить направление на бесплатное ПЦР-тестирование или сделать экспресс-тест по-прежнему можно у семейного врача.

Больше случаев заболевание фиксируется там, где условно безопаснее, поскольку там пациенты чаще обращаются к врачам при наличии симптомов острой респираторной вирусной болезни.