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Из-за роста случаев Covid-19: на Одесчине могут вернуть масочный режим

15 августа 2022, 17:03
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
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Источник: Depositphotos

В связи с ростом количества новых случаев заболевания Covid-19, в Одессе и области планируется возобновление требования соблюдения масочного режима в общественных местах.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Левон Никогосян.

По его словам, эти меры сейчас согласовываются в департаменте здравоохранения Одесской ОВА.

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Отмечается, что за последние две недели августа заболеваемость Covid-19 в Одесском регионе, где доминирует штамм Омикрон, выросла более чем вдвое.

За минувшую неделю в Одесской области было зарегистрировано 376 случаев коронавируса на фоне большого количества госпитализаций с подтвержденным диагнозом Covid-19 в одесскую инфекционную больницу.

— В настоящее время в медучреждении находятся более 100 пациентов. Это говорит о том, что коронавирус стал протекать еще труднее, поэтому люди лечатся не амбулаторно, а стационарно, — объяснил Левон Никогосян.

Напомним, специализированные отделения сегодня работают в четырех опорных больницах города: одесская инфекционная больница, городская больница №5, роддом №2 и детская городская клиническая больница №3. Все медучреждения имеют бомбоубежища.

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Источник: директор департамента здравоохранения Одесской области

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Коронавирус Covid-19 маска Одесса
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