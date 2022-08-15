В связи с ростом количества новых случаев заболевания Covid-19, в Одессе и области планируется возобновление требования соблюдения масочного режима в общественных местах.
Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Левон Никогосян.
По его словам, эти меры сейчас согласовываются в департаменте здравоохранения Одесской ОВА.
Отмечается, что за последние две недели августа заболеваемость Covid-19 в Одесском регионе, где доминирует штамм Омикрон, выросла более чем вдвое.
За минувшую неделю в Одесской области было зарегистрировано 376 случаев коронавируса на фоне большого количества госпитализаций с подтвержденным диагнозом Covid-19 в одесскую инфекционную больницу.
— В настоящее время в медучреждении находятся более 100 пациентов. Это говорит о том, что коронавирус стал протекать еще труднее, поэтому люди лечатся не амбулаторно, а стационарно, — объяснил Левон Никогосян.
Напомним, специализированные отделения сегодня работают в четырех опорных больницах города: одесская инфекционная больница, городская больница №5, роддом №2 и детская городская клиническая больница №3. Все медучреждения имеют бомбоубежища.
Источник: директор департамента здравоохранения Одесской области