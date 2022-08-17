Смертность от Covid-19 в мире начала стремительно расти. За последние четыре недели от осложнений коронавирусной инфекции умерло на 35% людей больше, чем за предыдущий месяц, сообщает генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
По словам главы ВОЗ, за последнюю неделю в мире от коронавируса умерло около 15 тыс. людей.
— 15 тыс. смертей в неделю — это абсолютно неприемлемо, когда мы имеем все инструменты для предотвращения инфекций и спасения жизней. Мы все устали от этого вируса и устали от пандемии. Но вирус не устал от нас, — заявил генеральный директор ВОЗ.
Как отметил Гебреисус, сейчас Омикрон продолжает доминировать во всем мире. В то же время на долю подвида Омикрона — BA.5 — приходится более 90% случаев, выявленных за последний месяц.
Источник: Тедрос Аданом Гебреисус