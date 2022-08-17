Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

На 35% больше: за последний месяц в мире выросла смертность от Covid-19

17 августа 2022, 19:04
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Источник: Depositphotos

Смертность от Covid-19 в мире начала стремительно расти. За последние четыре недели от осложнений коронавирусной инфекции умерло на 35% людей больше, чем за предыдущий месяц, сообщает генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По словам главы ВОЗ, за последнюю неделю в мире от коронавируса умерло около 15 тыс. людей.

— 15 тыс. смертей в неделю — это абсолютно неприемлемо, когда мы имеем все инструменты для предотвращения инфекций и спасения жизней. Мы все устали от этого вируса и устали от пандемии. Но вирус не устал от нас, — заявил генеральный директор ВОЗ.

Читайте также:
коронавирусШанхай открывает школы, но тест на Covid-19 придется делать каждый день

Как отметил Гебреисус, сейчас Омикрон продолжает доминировать во всем мире. В то же время на долю подвида Омикрона —  BA.5 — приходится более 90% случаев, выявленных за последний месяц.

Сейчас смотрят

Источник: Тедрос Аданом Гебреисус

Теги
Коронавирус Covid-19
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь