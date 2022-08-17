Смертность от Covid-19 в мире начала стремительно расти. За последние четыре недели от осложнений коронавирусной инфекции умерло на 35% людей больше, чем за предыдущий месяц, сообщает генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По словам главы ВОЗ, за последнюю неделю в мире от коронавируса умерло около 15 тыс. людей.