С 1 сентября в Шанхае новый учебный год начнется в офлайн режиме. Младшая, средняя и старшая школы, детские сады и ясли откроются. Но учителям и ученикам придется каждый день делать тест на коронавирус.

С марта в китайском Шанхае из-за вспышки коронавируса были закрыты школы и детсады.

Но чтобы обезопасить население от возможной вспышки Covid-19, Шанхайская муниципальная комиссия по образованию обязала учащихся и учителей сдавать тест на коронавирус ежедневно перед тем, как идти домой.

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Кроме того, власти города продлили еженедельное бесплатное тестирование на Covid-19 для всего работающего населения до конца сентября.