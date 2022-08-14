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Шанхай відкриває школи, але тест на Covid-19 доведеться робити щодня

14 Серпня 2022, 13:13
Ганна Іваницька керівник відділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

З 1 вересня у Шанхаї новий навчальний рік почнеться офлайн. Молодша, середня та старша школи, дитячі садки та яслі відкриються. Але вчителям та учням доведеться щодня робити тест на коронавірус.

З березня в китайському Шанхаї через спалах коронавірусу були зачинені школи та дитсадки.

Але щоби убезпечити населення від можливого спалаху Covid-19, Шанхайська муніципальна комісія з освіти зобов’язала учнів та вчителів здавати тест на коронавірус щодня перед тим як йти додому.

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Крім того влада міста продовжила щотижневе безкоштовне тестування на Covid-19 для всього працюючого населення до кінця вересня.

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Теги
Китай Коронавірус Covid-19
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