За останні декілька тижнів в Україні на 40% зросла кількість підтверджених випадків Covid-19. Медики прогнозують, наприкінці вересня – на початку жовтня може бути нова хвиля вірусу, тож українців закликають не чекати осені, а щеплюватися зараз.

Нині від старту вакцинації проти Covid-19 в Україні проведено понад 33 млн щеплень. Більше 15 млн українців завершили базовий комплекс вакцинації, тобто зробили два обов’язкові щеплення.

Трохи більше 1,3 млн громадян зробили першу бустерну дозу. У МОЗ закликають українців активніше робити третє щеплення. Фактам ICTV відповіли на найчастіші запитання.

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Коли можна робити бустерну дозу

У Центрі громадського здоровʼя у коментарі Фактам ICTV пояснили, що, за протоколом, бустерну дозу рекомендовано вводити в період з 6 по 9 місяць після отримання базового курсу вакцинації проти Covid-19 – двох обов’язкових щеплень. Втім, якщо після останньої вакцинації минуло більше часу – нічого критичного. Третю дозу варто зробити за першої ж можливості.

– Ми пам’ятаємо про рекомендовані інтервали – це щонайменше 6 місяців. Але це не означає, що коли сплив цей термін, ми маємо починати спочатку курс. Ми його продовжуємо. Ми йдемо до сімейного лікаря, до центру вакцинації чи кабінету щеплень, і отримуємо бустерну дозу, навіть якщо пройшло більше ніж 6-9 місяців, – пояснює Олександр Заїка, керівник відділу імунізації Центру громадського здоровʼя.

Бустерну дозу вкрай необхідно зробити людям із груп ризику. Це літні люди, люди з серцево-судинними, легеневими хворобами, а також онкозахворюваннями та діабетом. Нещодавно МОЗ дозволило робити і другу бустерну дозу, тобто четверте щеплення. Втім, лише визначеним категоріям:

людям віком понад 60 років;

які проживають у закладах догляду за літніми людьми;

людям з інвалідністю;

людям з імуносупресією;

громадянам віком 18-59 років з медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу Covid-19 (перелік можна знайти в рішенні

людям віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями, які підвищують ризик важкого перебігу Covid-19.

Для другої бустерної дози медики рекомендують мРНК-вакцину, тобто Comirnaty/Pfizer, яка є зараз в Україні. Другий бустер потрібно робити з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози.

У Центрі громадського здоров’я наголошують, згодом вакцинацію другою бустерною дозою можуть дозволити всім українцям. Втім, поки що такої потреби немає, адже перший бустер зробили ще мало громадян. До того ж попередні дослідження свідчать про те, що у молодих людей без хронічних хвороб користь від додаткової бустерної дози, тобто четвертого щеплення – мінімальна.

Чи потрібно робити бустер, якщо перехворів на коронавірус

Обов’язково, – наголошують медики. Навіть якщо після двох доз вакцини ви перехворіли на Covid-19, варто отримати бустерну дозу. Фахівці рекомендують почекати 28 днів з першого дня прояву симптомів або позитивного тесту, якщо хвороба минула безсимптомно.

Якою вакциною роблять бустерну дозу

Для першої бустерної дози використовують вакцину Cominarty від Pfizer або CoronaVac за такими схемами:

перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Pfizer;

перші дві дози Astrazeneka + бустер Pfizer;

перші дві дози за змішаною схемою + бустер Pfizer;

перші дві дози CoronaVac + бустер CoronaVac або Pfizer.

Зараз Україна отримує вакцини лише у рамках ініціативи COVAX, державні закупівлі призупинили. У пунктах щеплення доступні Cominarty від Pfizer та CoronaVac. А нещодавно Україна отримала партію препарату Johnson & Johnson – надійшли перші 100 тис. доз.

Чи можна робити бустерну дозу дітям

Дітям від 12 років зараз дозволений лише базовий комплекс вакцинації препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech. Тобто дві обов’язкові дози, за тією ж схемою, що і дорослим.

До 24 лютого темпи вакцинації в Україні були досить високими – понад 300 тис. щеплень за добу. Зараз активність, звісно, нижча, але щомісяця вона зростає, певнять у ЦГЗ.

Якщо у червні вакцинувалися понад 200 тис. українців, то у липні вже понад 250 тис. На початок серпня громадяни зробили вже понад 70 тис. щеплень.

Вакцинуватися від Covid-19 можна незалежно від того, де укладено декларацію з лікарем, і навіть без декларації. Перелік пунктів та центрів вакцинації можна знайти на сайті Центру громадського здоров’я.