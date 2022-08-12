Про те, як Україна готується до нової хвилі Covid-19, у своєму Telegram-каналі розповів голова профільного Комітету Верховної Ради Михайло Радуцький.

За його словами, згідно з даними МОЗ, останнім часом показники захворюваності на коронавірусну інфекцію зростають.

Так, за минулий тиждень виявлено майже 4 тис. нових пацієнтів, що на 40% більше, ніж позаминулого тижня. Госпіталізовано 1,7 тис. осіб, але зайнято лише 4,5% ліжко-місць, виділених під лікування коронавірусу.

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Летальних випадків за минулий тиждень зафіксовано 16, за позаминулий — 14.

На думку Михайла Радуцького, одна з причин активного поширення хвороби – новий різновид Омікрону ВА.5. Випадки мутації штаму були виявлені в Чернівецькій та Волинській областях. У той же час щеплення бустерної дозою ефективна проти це нової мутації коронавірусу.

– Профільне міністерство продовжує підготовку медичних закладів до можливої нової хвилі Covid-19, – зазначає Радуцький.

За його словами, сьогодні МОЗ України:

закуповує нове обладнання для діагностики вірусу . Зокрема, кілька днів тому за підтримки Світового банку відомство придбало ампліфікатор для референс-лабораторії ЦГЗ. Він дозволить проводити більше досліджень методом ПЛР і виявляти мутації вірусу;

. Зокрема, кілька днів тому за підтримки Світового банку відомство придбало ампліфікатор для референс-лабораторії ЦГЗ. Він дозволить проводити більше досліджень методом ПЛР і виявляти мутації вірусу; встановлює кисневі станції в лікарнях. З початку року в медичних закладах встановлено 109 кисневих станцій. Торік за державними закупівлями та коштами субвенцій придбали 344 станції;

З початку року в медичних закладах встановлено 109 кисневих станцій. Торік за державними закупівлями та коштами субвенцій придбали 344 станції; формує запас тестів і вакцин . Наразі в регіонах сформований запас тестів на Covid-19 на кілька місяців. Разом понад 1,4 млн одиниць тестів. Запас вакцин Pfizer і CoronaVac також сформований;

. в регіонах сформований запас тестів на Covid-19 на кілька місяців. понад 1,4 млн одиниць тестів. Запас вакцин Pfizer і CoronaVac також сформований; проводить бустерн і щеплення. Поки двома дозами вакцини прищеплювалися 15 млн українців, бустерно ю – лише 2 млн. Також в Україні дозволена друга бустерна доза проти Covid-19 людям 60+ і пацієнти з хронічними хворобами.

За словами Михайла Радуцького, сьогодні черг до пунктів вакцинації майже немає. Тому саме час зробити щеплення, поки не почалася нова хвиля коронавірусної хвороби.

Джерело: Михайло Радуцький