О том, как Украина готовится к новой волне Covid-19, в своем Telegram-канале рассказал глава профильного комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.

По его словам, согласно данных Минздрава, в последнее время показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией растут.

Так, за прошедшую неделю выявлено почти 4 тыс. новых пациентов, что на 40% больше, чем в позапрошлую неделю. Госпитализированы 1,7 тыс. человек, но занято лишь 4,5% койко-мест, выделенных под лечение коронавируса.

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Летальных случаев за прошедшую неделю зафиксировано 16, за позапрошлую – 14.

По мнению Михаила Радуцкого, одна из причин активного распространения болезни — новая разновидность Омикрона ВА.5. Случаи мутации штамма были обнаружены в Черновицкой и Волынской областях. В то же время прививка бустерной дозой эффективна против это новой мутации коронавируса.

— Профильное министерство продолжает подготовку медицинских учреждений к возможной новой волне Covid-19, — отмечает Радуцкий.

По его словам, сегодня Минздрав Украины:

закупает новое оборудование для диагностики вируса . В частности, несколько дней назад при поддержке Всемирного банка ведомство приобрело амплификатор для референс-лаборатории ЦОС. Он позволит проводить больше исследований методом ПЦР и выявлять мутации вируса;

. В частности, несколько дней назад при поддержке Всемирного банка ведомство приобрело амплификатор для референс-лаборатории ЦОС. Он позволит проводить больше исследований методом ПЦР и выявлять мутации вируса; устанавливает кислородные станции в больницах. С начала года в медицинских учреждениях установлено 109 кислородных станций. В прошлом году по государственным закупкам и средствам субвенций приобрели 344 станции;

С начала года в медицинских учреждениях установлено 109 кислородных станций. В прошлом году по государственным закупкам и средствам субвенций приобрели 344 станции; формирует запас тестов и вакцин. В настоящее время в регионах сформирован запас тестов на Covid-19 на несколько месяцев. Всего более 1,4 млн единиц тестов. Запас вакцин Pfizer и CoronaVac также сформирован;

В настоящее время в регионах сформирован запас тестов на Covid-19 на несколько месяцев. Всего более 1,4 млн единиц тестов. Запас вакцин Pfizer и CoronaVac также сформирован; проводит бустерную прививку. Пока двумя дозами вакцины прививались 15 млн украинцев, бустерной – лишь 2 млн. Также в Украине разрешена вторая бустерная доза против Covid-19 людям 60+ и пациенты с хроническими болезнями.

По словам Михаилу Радуцкого, сегодня очередей к пунктам вакцинации почти нет. Поэтому самое время сделать прививки, пока не началась новая волна коронавирусной болезни.

Источник: Михаил Радуцкий