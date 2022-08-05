Глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире Единых новостей напомнил, что в Украине есть возможность получить вторую бустерную дозу вакцины против Covid-19 для некоторых категорий людей.

— Covid-19 никуда не делся и мы в Украине фиксируем постепенный, незначительный, но рост количества случаев коронавирусной болезни. За предыдущую неделю зарегистрировано 2,8 тыс. случаев. Неделей ранее было 2,03 тыс. случаев, еще неделю назад – 1,8 тыс., – сообщил Ляшко.

Он отметил также, что загруженность больничных коек пока некритическая: заполнено всего 4% общего фонда.

Министр призвал всех пересмотреть свой вакцинальный статус и в случае необходимости сделать либо первую, либо вторую прививку, либо бустерную дозу вакцины. Необходимо также соблюдать противоэпидемические нормы.

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Министр напомнил, что сейчас есть возможность сделать и второй бустер пожилым людям и людям с болезнями, которые значительно снижают иммунный ответ организма.

Источник: Единые новости