Очільник МОЗ Віктор Ляшко в ефірі Єдиних новин нагадав, що в Україні є можливість отримати другу бустерну дозу вакцини проти Covid-19 для деяких категорій людей.

– Covid-19 нікуди не подівся, і ми в Україні фіксуємо поступове, незначне, але зростання кількості випадків коронавірусної хвороби. За попередній тиждень зареєстровано 2,8 тис. випадків. Тиждень до того було 2,03 тис. випадків, ще тиждень до того – 1,8 тис., – повідомив Ляшко.

Він зазначив також, що завантаженість лікарняних ліжок наразі некритична: заповнено всього 4% від загального фонду.

Міністр закликав усіх переглянути свій вакцинальний статус і в разі необхідності зробити або перше чи друге щеплення, або ж бустерну дозу вакцини. Необхідно також дотримуватись протиепідемічних норм.

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Міністр нагадав, що наразі є можливість зробити і другий бустер людям похилого віку та людям з хворобами, які значно знижують імунну відповідь організму.

Джерело: Єдині новини