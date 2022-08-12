За последние несколько недель в Украине на 40% выросло количество подтвержденных случаев Covid-19. Медики прогнозируют, в конце сентября — начале октября может быть новая волна вируса, поэтому украинцев призывают не ждать осени, а прививаться сейчас.

В настоящее время от старта вакцинации против Covid-19 в Украине проведено более 33 млн прививок. Более 15 млн украинцев завершили базовый комплекс вакцинации, то есть сделали две обязательные прививки.

Чуть более 1,3 млн граждан сделали первую бустерную дозу. В Минздраве призывают украинцев активнее делать третью прививку. Фактам ICTV ответили на самые частые вопросы.

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Когда можно делать бустерную дозу

В Центре общественного здоровья в комментарии Фактам ICTV объяснили, что, по протоколу, бустерную дозу рекомендовано вводить в период с 6 по 9 месяц после получения базового курса вакцинации против Covid-19 – двух обязательных прививок. Впрочем, если после последней вакцинации прошло больше времени, ничего критического. Третью дозу следует сделать при первой же возможности.

— Мы помним о рекомендованных интервалах – это не менее 6 месяцев. Но это не значит, что когда истек этот термин, мы должны начинать сначала курс. Мы его продолжаем. Мы идем к семейному врачу, в центр вакцинации или кабинет прививок, и получаем бустерную дозу, даже если прошло более 6-9 месяцев, – объясняет Александр Заика, руководитель отдела иммунизации Центра общественного здоровья.

Бустерную дозу необходимо сделать людям из групп риска. Это пожилые люди, люди с сердечно-сосудистыми, легочными болезнями, а также онкозаболеваниями и диабетом. Недавно Минздрав позволил делать и вторую бустерную дозу, то есть четвертую прививку. Впрочем, только определенным категориям:

людям старше 60 лет;

проживающим в учреждениях по уходу за пожилыми людьми;

людям с инвалидностью;

людям с иммуносупрессией;

гражданам в возрасте 18-59 лет с медицинскими состояниями, повышающими риск тяжелого течения Covid-19 (перечень можно найти в решении

людям в возрасте 18-59 лет с многочисленными хроническими заболеваниями, повышающими риск тяжелого течения Covid-19.

Для второй бустерной дозы медики рекомендуют мРНК-вакцину, то есть Comirnaty/Pfizer, которая есть сейчас в Украине. Второй бустер нужно делать с интервалом не менее 4 месяцев после первой бустерной дозы.

В Центре общественного здоровья отмечают, что впоследствии вакцинацию второй бустерной дозой могут позволить всем украинцам. Впрочем, пока такой потребности нет, ведь первый бустер сделали еще мало граждан. К тому же предварительные исследования свидетельствуют о том, что у молодых людей без хронических болезней польза от дополнительной бустерной дозы, то есть четвертой прививки – минимальная.

Нужно ли делать бустер, если переболел коронавирусом

Обязательно, – отмечают медики. Даже если после двух доз вакцины вы переболели Covid-19, следует получить бустерную дозу. Специалисты рекомендуют подождать 28 дней с первого дня проявления симптомов или положительного теста, если болезнь прошла бессимптомно.

Какой вакциной делают бустерную дозу

Для первой бустерной дозы используют вакцину Cominarty от Pfizer или CoronaVac по следующим схемам:

первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Pfizer;

первые две дозы Astrazeneka + бустер Pfizer;

первые две дозы по смешанной схеме + бустер Pfizer;

первые две дозы CoronaVac + бустер CoronaVac или Pfizer.

Сейчас Украина получает вакцины только в рамках инициативы COVAX, государственные закупки были приостановлены. В пунктах прививки доступны Cominarty от Pfizer и CoronaVac. А недавно Украина получила партию препарата Johnson & Johnson – пришли первые 100 тыс. доз.

Можно ли делать бустерную дозу детям

Детям от 12 лет сейчас разрешен только базовый комплекс вакцинации препаратом Comirnaty от Pfizer/BioNTech. То есть две обязательные дозы по той же схеме, что и взрослым.

До 24 февраля темпы вакцинации в Украине были достаточно высокими – более 300 тыс. прививок в сутки. Сейчас активность, конечно, ниже, но ежемесячно она растет, уверяют в ЦОЗ.

Если в июне вакцинировались более 200 тыс. украинцев, то в июле уже более 250 тыс. К началу августа граждане сделали уже более 70 тыс. прививок.

Вакцинироваться от Covid-19 можно вне зависимости от того, где заключена декларация с врачом, и даже без декларации. Список пунктов и центров вакцинации можно найти на сайте Центра общественного здоровья.