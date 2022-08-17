Смертність Covid-19 у світі почала стрімко зростати. За останні чотири тижні від ускладнень коронавірусної інфекції померло на 35% людей більше ніж за попередній місяць, повідомляє генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

За словами голови ВООЗ, за останній тиждень у світі від коронавірусу померло близько 15 тис. людей.

– 15 тис. смертей на тиждень – це абсолютно неприйнятно, коли ми маємо всі інструменти для запобігання інфекціям та порятунку життів. Ми всі підвелися від цього вірусу і стали від пандемії. Але вірус не втомився від нас, – заявив генеральний директор ВООЗ.

Як зазначив Гебреїсус, зараз Омікрон продовжує домінувати по всьому світу. У той самий час частку подвила Омикрона – BA.5 – припадає понад 90% випадків, виявлених останній місяць.

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Джерело: Тедрос Аданом Гебреїсус