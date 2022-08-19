На сьогоднішній день в Україні спостерігається помітне зростання кількості нових підтверджених випадків коронавірусної інфекції. І все це на тлі високого відсотка госпіталізованих – 40%.

Це говорить про те, що пацієнти з легкою формою залишаються без уваги української медичної системи, а значить – оцінити масштаб епідемії складно. Про це в коментарі одному з українських ЗМІ повідомила лікар-епідеміолог Світлана Доан.

– Ми вже зараз бачимо зростання захворюваності. Наскільки вона буде рости далі – сказати важко, але завжди осінній сезон супроводжується збільшенням кількості захворювань, у тому числі і коронавірусною інфекцією, – зазначила медик.

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І нагадала, що саме вакцинація здатна знизити рівень захворюваності та захистити від захворювання у важкій формі.

– Тим більше вакцина є. Вакцинальний комплекс нам не потрібно повторювати. Ми робимо додаткову вакцинацію, щоб бути впевненими у стовідсотковому імунному захисті, – зазначила епідеміолог.

Нагадаємо, що, як повідомили експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я, кількість смертей від коронавірусу в світі за чотири тижні зросла на 35%.