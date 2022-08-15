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Три летальні випадки на Львівщині: померли невакциновані проти Covid-19 пацієнти

15 Серпня 2022, 14:21
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Дві жінки у Львові та одна – в одному з районів області померли минулого тижня від ускладнень Covid-19, повідомила директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Наталія Тімко-Іванченко.

Всі троє не мали щеплень проти коронавірусної хвороби і мали супутні захворювання. Вік двох жінок – понад 80 років і ще однієї – 59 років.

З 8 до 14 серпня, на Львівщині проведено 544 дослідження на виявлення коронавірусної інфекції.

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У 306 дослідженнях отримано позитивні результати (за попередній тиждень – 218).

З березня в китайському Шанхаї через спалах коронавірусу були зачинені школи та дитсадки. З 1 вересня навчальні заклади відкриваються. Та аби убезпечити населення від можливого спалаху Covid-19, Шанхайська муніципальна комісія з освіти зобов’язала учнів та вчителів здавати тест на коронавірус щодня перед тим як йти додому.

Джерело: Наталія Тімко-Іванченко

Теги
Коронавирус Covid-19
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