Две женщины во Львове и одна – в одном из районов области умерли на прошлой неделе от осложнений Covid-19, сообщила директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Наталья Тимко-Иванченко.

Все трое не имели прививок против коронавирусной болезни и имели сопутствующие заболевания. Возраст двух женщин – более 80 лет и еще одной – 59 лет.

С 8 по 14 августа, во Львовской области проведено 544 исследования на выявление коронавирусной инфекции.

Сейчас смотрят

В 306 исследованиях получены положительные результаты (за предыдущую неделю – 218).

С марта в китайском Шанхае из-за вспышки коронавируса были закрыты школы и детсады. С 1 сентября учебные заведения открываются. И чтобы обезопасить население от возможной вспышки Covid-19, Шанхайская муниципальная комиссия по образованию обязала учащихся и учителей сдавать тест на коронавирус ежедневно перед тем, как идти домой.

Источник: Наталия Тимко-Иванченко