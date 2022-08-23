В больнице Львова госпитализировали 94 человека из Covid-19, из них двое в реанимации. Это количество почти втрое превышает показатель на прошлой неделе.

Мэрия вновь призывает львовян соблюдать карантинные требования, чтобы не подвергать себя и других опасности. А также – вакцинироваться, ведь прививка минимизирует риск смертельных осложнений.

— Динамика заболеваемости продолжает расти, — отметила руководитель городского управления здравоохранения Леся Кобецкая. – Если на прошлой неделе в городских больницах лечились 36 пациентов с коронавирусом, то сегодня их уже 94.

Кобецка отметила, что сейчас люди активно мигрируют как в пределах страны, так и за ее пределами, а это – постоянные скопления большого количества людей, плюс стрессы и волнения, ослабленный иммунитет.

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Эти факторы способствуют более быстрому распространению инфекций, поэтому невакцинированные люди находятся в опасности.

Если определенная прививка пропущена или не сделана вовсе – то Леся Кобецкая советует сделать ее при первой же возможности.

Для этого достаточно обратиться к своему семейному врачу или в ближайшую поликлинику. Очень просим позаботиться о своем здоровье и сделать плановые прививки.

Львовские городские власти напоминают, что жизнь спасают действительно простые вещи. Речь идет, прежде всего, о масочном режиме, социальной дистанции, проветривании помещений и дезинфекции. Если появились первые симптомы заболевания, оставайтесь дома и контактируйте со своим семейным врачом.

Напомним, записаться на вакцинацию можно по телефону поликлиники, или у своего семейного врача или самостоятельно в системе Helsi.

Сделать первую бустерную дозу можно не раньше, чем через 6 месяцев после второй дозы вакцины. А вторую бустерную дозу – не раньше, чем через 4 месяца после первой бустерной дозы.

Источник: Львовский городской совет