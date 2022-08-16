Специалисты Министерства здравоохранения Украины ответили на вопрос, кому и когда нужно делать вторую бустерную прививку против Covid-19.

— Если человек не относится к группе риска и ему нет 60 лет, сейчас делать вторую бустерную дозу прививки против Covid-19 не рекомендуется, — дают четкий ответ медики.

И напоминают, что к группам риска, которым рекомендован второй бустер, относятся:

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люди старше 60 лет;

люди, проживающие в учреждениях ухода за пожилыми;

люди с инвалидностью;

люди с иммуносупрессией;

люди в возрасте 18-59 лет с медицинскими состояниями, которые повышают риск тяжелого течения Covid-19;

люди в возрасте 18-59 лет с многочисленными хроническими заболеваниями.

Для справки: привиться против Covid-19 в Украине можно в любом пункте или центре вакцинации. Перечень пунктов по ссылке или по телефону 16-77.