Фахівці Міністерства охорони здоров’я України відповіли на запитання, кому і коли потрібно робити друге бустерне щеплення проти Covid-19.
– Якщо людина не належить до групи ризику і їй немає 60 років, зараз робити другу бустерну дозу щеплення проти Covid-19 не рекомендується, – дають чітку відповідь медики.
І нагадують, що до груп ризику, яким рекомендований другий бустер, належать:
Зараз дивляться
- люди старше 60 років;
- люди, які проживають в установах догляду за літніми;
- люди з інвалідністю;
- люди з імуносупресією;
- люди віком 18-59 років з медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу Covid-19;
- люди віком 18-59 років з численними хронічними захворюваннями.
Для довідки: зробити щеплення проти Covid-19 в Україні можна в будь-якому пункті або центрі вакцинації. Перелік пунктів за посиланням або за телефоном 16-77.