Фахівці Міністерства охорони здоров’я України відповіли на запитання, кому і коли потрібно робити друге бустерне щеплення проти Covid-19.

– Якщо людина не належить до групи ризику і їй немає 60 років, зараз робити другу бустерну дозу щеплення проти Covid-19 не рекомендується, – дають чітку відповідь медики.

І нагадують, що до груп ризику, яким рекомендований другий бустер, належать:

Зараз дивляться

люди старше 60 років;

люди, які проживають в установах догляду за літніми;

люди з інвалідністю;

люди з імуносупресією;

люди віком 18-59 років з медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу Covid-19;

18-59 років з медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу Covid-19; люди віком 18-59 років з численними хронічними захворюваннями.

Для довідки: зробити щеплення проти Covid-19 в Україні можна в будь-якому пункті або центрі вакцинації. Перелік пунктів за посиланням або за телефоном 16-77.