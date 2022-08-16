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Вакцинація

Друга бустерна проти Covid-19: чи потрібно робити укол вже зараз

16 Серпня 2022, 11:23
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України відповіли на запитання, кому і коли потрібно робити друге бустерне щеплення проти Covid-19.

– Якщо людина не належить до групи ризику і їй немає 60 років, зараз робити другу бустерну дозу щеплення проти Covid-19 не рекомендується, – дають чітку відповідь медики.

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І нагадують, що до груп ризику, яким рекомендований другий бустер, належать:

Зараз дивляться
  • люди старше 60 років;
  • люди, які проживають в установах догляду за літніми;
  • люди з інвалідністю;
  • люди з імуносупресією;
  • люди віком 18-59 років з медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу Covid-19;
  • люди віком 18-59 років з численними хронічними захворюваннями.

Для довідки: зробити щеплення проти Covid-19 в Україні можна в будь-якому пункті або центрі вакцинації. Перелік пунктів за посиланням або за телефоном 16-77.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація Коронавірус Covid-19 МОЗ України
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