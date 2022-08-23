У лікарні Львова госпіталізували 94 людини з Covid-19, із них двоє у реанімації. Ця кількість майже втричі перебільшує показник минулого тижня.

Мерія знову закликає львів’ян дотримуватись карантинних вимог, щоб не наражати себе та інших на небезпеку. А також – вакцинуватись, адже щеплення мінімізує ризик смертельних ускладнень.

– Динаміка захворюваності продовжує зростати, – зауважила керівниця міського управління охорони здоров’я Леся Кобецька. – Якщо минулого тижня у міських лікарнях лікувались 36 пацієнтів з коронавірусом, то сьогодні їх вже 94 .

Кобецька зазначила, що наразі люди активно мігрують як у межах країни, так і поза її межами, а це – постійні скупчення великої кількості людей, плюс стреси і хвилювання, ослаблений імунітет.

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Ці фактори сприяють швидшому поширенню інфекцій, тому невакциновані люди перебувають у небезпеці.

Якщо певне щеплення пропущено або не зроблене зовсім – то Леся Кобецька радить зробіть його за першої ж можливості.

Для цього достатньо звернутися до свого сімейного лікаря чи до найближчої поліклініки. Дуже просимо подбати про своє здоров’я і зробити планові щеплення.

Львівська міська влада нагадує, що життя рятують насправді прості речі. Йдеться, передусім, про масковий режим, соціальну дистанцію, провітрювання приміщень та дезінфекцію. Якщо з’явились перші симптоми захворювання – залишайтесь вдома і контактуйте із своїм сімейним лікарем.

Нагадаємо, записатись на вакцинацію можна за номером телефону поліклініки, або у свого сімейного лікаря чи самостійно у системі Helsi.

Зробити першу бустерну дозу можна не раніше, ніж за 6 місяців після другої дози вакцини. А другу бустерну дозу – не раніше, ніж за 4 місяці після першої бустерної дози.

Джерело: Львівська міська рада