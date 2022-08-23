Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Втричі більше, аніж минулого тижня: у Львові 94 пацієнта з Covid-19 у лікарнях, двоє – в реанімації

23 Серпня 2022, 15:30
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
реанимация больница
Джерело: Depositphotos

У лікарні Львова госпіталізували 94 людини з  Covid-19, із них двоє у реанімації. Ця кількість майже втричі перебільшує показник минулого тижня.

Мерія знову закликає львів’ян дотримуватись карантинних вимог, щоб не наражати себе та інших на небезпеку. А також – вакцинуватись, адже щеплення мінімізує ризик смертельних ускладнень.

 – Динаміка захворюваності продовжує зростати, – зауважила керівниця міського управління охорони здоров’я Леся Кобецька. – Якщо минулого тижня у міських лікарнях  лікувались 36 пацієнтів з коронавірусом, то сьогодні їх вже 94 .

Кобецька зазначила, що наразі люди активно мігрують як у межах країни, так і поза її межами, а це – постійні скупчення великої кількості людей, плюс стреси і хвилювання, ослаблений імунітет.

Зараз дивляться

Ці фактори сприяють швидшому поширенню інфекцій, тому невакциновані люди перебувають у небезпеці.

Якщо певне щеплення пропущено або не зроблене зовсім – то Леся Кобецька радить зробіть його за першої ж можливості.

Для цього достатньо звернутися до свого сімейного лікаря чи до найближчої поліклініки. Дуже просимо подбати про своє здоров’я і зробити планові щеплення.

Львівська міська влада нагадує, що життя рятують насправді прості речі. Йдеться, передусім, про масковий режим, соціальну дистанцію, провітрювання приміщень та дезінфекцію. Якщо з’явились перші симптоми захворювання – залишайтесь вдома і контактуйте із своїм сімейним лікарем.

Читайте також:
коронавирусДруга бустерна проти Covid-19: чи потрібно робити укол вже зараз

Нагадаємо, записатись на вакцинацію можна за номером телефону поліклініки, або у свого сімейного лікаря чи самостійно у системі Helsi.

Зробити першу бустерну дозу можна не раніше, ніж за 6 місяців після другої дози вакцини. А другу бустерну дозу – не раніше, ніж за 4 місяці після першої бустерної дози.

Джерело: Львівська міська рада

Теги
Коронавирус Covid-19
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь