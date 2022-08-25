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Повторила опыт мужа: у Джилл Байден снова положительный результат на Covid-19

25 августа 2022, 08:31
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
джилл байден

Первая леди США Джилл Байден снова дала положительный результат на коронавирус в среду, 24 августа.

— У первой леди не было повторного появления симптомов, и она останется в Делавэре, где она возобновила процедуры изоляции, — говорится в заявлении ее заместителя директора по связям с общественностью Келси Донохью.

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Отмечается, что медицинское подразделение Белого дома провело отслеживание близких контактов первой леди, среди которых и Джо Байден, который будет носить маску в течение 10 дней, находясь в помещении и рядом с другими людьми.

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Сообщается, что опыт первой леди отражает опыт президента США, который после своей первой встречи с Covid-19 в прошлом месяце был вынужден вернуться в изоляцию из-за рецидива инфекции.

Фото: NYT

Источник
NYT
Теги
Білий дім Джо Байден Коронавирус Covid-19
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