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Повторила досвід чоловіка: у Джилл Байден знову позитивний результат на Covid-19

25 Серпня 2022, 08:31
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
джилл байден

Перша леді США Джилл Байден знову дала позитивний результат на коронавірус у середу, 24 серпня.

– У першої леді не було повторних появів симптомів, і вона залишиться в Делавері, де вона відновила процедури ізоляції, — йдеться в заяві її заступника директора зі зв’язків з громадськістю Келсі Донохью.

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Відзначається, що медичний підрозділ Білого дому провів відстеження близьких контактів першої леді, серед яких і Джо Байден, який буде носити маску протягом 10 днів, перебуваючи в приміщенні і поруч з іншими людьми.

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Повідомляється, що досвід першої леді відображає досвід президента США, який після своєї першої зустрічі з Covid-19 минулого місяця був змушений повернутися в ізоляцію через рецидив інфекції.

Фото: NYT

Джерело
NYT
Теги
Білий дім Джо Байден Коронавирус Covid-19
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