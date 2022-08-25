Перша леді США Джилл Байден знову дала позитивний результат на коронавірус у середу, 24 серпня.

– У першої леді не було повторних появів симптомів, і вона залишиться в Делавері, де вона відновила процедури ізоляції, — йдеться в заяві її заступника директора зі зв’язків з громадськістю Келсі Донохью.

Відзначається, що медичний підрозділ Білого дому провів відстеження близьких контактів першої леді, серед яких і Джо Байден, який буде носити маску протягом 10 днів, перебуваючи в приміщенні і поруч з іншими людьми.

Зараз дивляться

Повідомляється, що досвід першої леді відображає досвід президента США, який після своєї першої зустрічі з Covid-19 минулого місяця був змушений повернутися в ізоляцію через рецидив інфекції.

Фото: NYT