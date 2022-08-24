У 36-летнего итальянца после поездки в Испанию возникли симптомы Covid-19 и оспы обезьян. Тесты показали положительный результат. Но были проведены исследования и по ВИЧ. Результат также положительный. Так что мужчина одновременно болел тремя вирусными заболеваниями. Это первый подобный случай.

Симптомы болезней появились на девятый день. Итальянец чувствовал усталость, его лихорадило, у него болело горло и голова, а на левой руке появилась сыпь.

При обращении в больницу ему диагностировали оспу обезьян и Covid-19. Положительным оказался результат теста на ВИЧ, хотя еще в 2021 году он был отрицательным.

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Кроме того, итальянец страдает биполярным расстройством и несколько лет назад болел сифилисом.

Мужчина прошел курс терапии и выписался из больницы — он вылечился от Covid-19 и оспы обезьян. Сразу после установления диагноза ВИЧ он начал получать антиретровирусную терапию.

Источник: la Repubblica