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Уникальный случай: итальянец одновременно заболел Covid-19, оспой обезьян и у него диагностировали ВИЧ

24 августа 2022, 17:58
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
віспа
Источник: Depositphotos

У 36-летнего итальянца после поездки в Испанию возникли симптомы Covid-19 и оспы обезьян. Тесты показали положительный результат. Но были проведены исследования и по ВИЧ. Результат также положительный. Так что мужчина одновременно болел тремя вирусными заболеваниями. Это первый подобный случай.

Симптомы болезней появились на девятый день. Итальянец чувствовал усталость, его лихорадило, у него болело горло и голова, а на левой руке появилась сыпь.

При обращении в больницу ему диагностировали оспу обезьян и Covid-19. Положительным оказался результат теста на ВИЧ, хотя еще в 2021 году он был отрицательным.

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Кроме того, итальянец страдает биполярным расстройством и несколько лет назад болел сифилисом.

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Мужчина прошел курс терапии и выписался из больницы — он вылечился от Covid-19 и оспы обезьян. Сразу после установления диагноза ВИЧ он начал получать антиретровирусную терапию.

Источник: la Repubblica

Теги
Коронавирус Covid-19 Мавпяча віспа
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