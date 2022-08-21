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Оспа обезьян на Кубе: первый пациент в критическом состоянии

21 августа 2022, 13:26
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Куба
Источник: Depositphotos

Куба повідомила, що перший випадок віспи мавп у країні виявили в італійського туриста.  За інформацією міністерства охорони здоров’я, пацієнт перебуває у “критичному” стані.

Пацієнт був госпіталізований через три дні після прибуття на Кубу.

 — Він перебуває в критичному стані, його життя під загрозою, — йдеться в повідомленні міністерства охорони здоров’я.

Чоловік почувався зле у середу, а в четвер його стан іще погіршився. Його доправили в лікарню для “інтенсивного лікування”. У повідомленні зазначено, що у нього сталася зупинка серця, але його реанімували.

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Турист зупинився в орендованому будинку та “відвідав кілька місць у західних провінціях країни”, повідомили в міністерстві.

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Вік чоловіка не повідомляється. Міністерство заявило, що діє за протоколом, що затверджений щодо боротьби з віспою мавп.

Источник
MedicalXpress
Теги
Мавпяча віспа
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