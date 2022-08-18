Новое исследование французских ученых вынесло на повестку дня неожиданный вопрос о том, что оспа обезьян может протекать бессимптомно.

Сообщается, что исследователи собрали аноректальные мазки у 200 мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, которые проходили стандартное тестирование на инфекции, передающиеся половым путем, и проверили их на оспу обезьян.

Важно отметить, что ни у одного из этих мужчин не было абсолютно никаких симптомов обезьяньей оспы — ни поражений, ни лихорадки, ни опухших лимфатических узлов.

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Когда пришли результаты анализов, исследователи с удивлением обнаружили, что у 13 из этих 200 мужчин без симптомов ПЦР дал положительный результат на оспу обезьян.

— Это не обязательно означает, что эти 13 мужчин были способны распространять оспу обезьян, не подозревая об этом, но это поднимает вопрос: возможна ли бессимптомная передача оспы обезьян, — отмечают исследователи.

Отмечается, что если вирус обезьяньей оспы действительно способен распространяться без каких-либо симптомов, вакцинации только тех, кто контактировал с известным случаем оспы обезьян, недостаточно, чтобы остановить вспышку.

По мнению ученых, если они смогут, например, показать, что жизнеспособные вирусы сохраняются какое-то время в сперме, это полностью изменит тип публичных советов, которые медики должны давать пациентам, находящимся в группе риска.