Голландский ребенок младше 10 лет заразился обезьяньей оспой после семейного отдыха в Турции, у него 20 высыпаний по всему телу, но нет лихорадки.

В конце июня мальчик был доставлен в детскую больницу Эммы в Амстердаме, Нидерланды, с жалобами на сыпь.

Врачи насчитали 20 поражений на его лице, ухе, предплечьях, бедрах и спине, но у пациента не было лихорадки или опухших лимфатических узлов.

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В течение недели вирус в его организме упал до неопределяемого уровня, и он полностью выздоровел. Ни один из его близких контактов не дал положительного результата на оспу обезьян.

Неясно, как он заразился, но тесты исключили, что это связано с сексуальным насилием. Семья из пяти человек сказала, что они не имели тесных контактов с другими гостями во время отпуска и клали свои собственные полотенца на стулья и шезлонги.

Его родители, один из его братьев и сестер и друг — все они относились к группе высокого риска — были вакцинированы уколом Jynneous, который используется в Америке.

Отчет появился, когда Соединенные Штаты подтвердили свои первые два случая тропического вируса .

Врачи голландской больницы раскрыли диагноз в четверг в журнале Eurosurveillance.

Доктор Марселин ван Фюрт, руководившая расследованием, заявила, что они предают гласности этот случай, чтобы “повысить осведомленность… о том, что обезьянья оспа может развиться у детей”.

Они предупредили, что дети — наряду с пожилыми людьми и беременными женщинами — более уязвимы к оспе обезьян, и около трех процентов умирают от этой инфекции.

Во время нынешней вспышки во всем мире было выявлено более 16 тыс. случаев заболевания, в основном среди мужчин, которые занимаются сексом с мужчинами и бисексуальных мужчин, заразившихся половым путем.

Эксперты опасаются, что болезнь, вероятно, уже распространилась среди других групп населения, но еще не была обнаружена из-за отсутствия тестирования.

Оспа обезьян не требует полового контакта для распространения и в основном передается через тесный физический контакт или струпья, которые прилипают к полотенцам или постельному белью. В редких случаях он также может передаваться по воздуху.

Америка выявила 2,5 тыс. случаев — второй по величине показатель в мире после Испании с 3 тыс. В Нидерландах выявлено 700 человек, а в Турции – один.

Голландец, больной обезьяньей оспой, впервые понял, что ему нездоровится, вскоре после возвращения из Турции, когда заметил два небольших красных очага на коже на левой щеке и челюсти.

Его врач первоначально диагностировал легкий дерматомикоз — медицинский термин для обозначения грибковой инфекции — и прописал противогрибковый крем.

Но когда появилось больше поражений, медик испугался, что у него импетиго — бактериальная инфекция, вызывающая поражения на теле, — и дал ему антибиотики.

Когда они продолжали появляться над его ухом, предплечьем, бедрами и спиной, мальчика направили в больницу с подозрением на оспу обезьян — мазки в больнице оказались положительными.

Затем его родителей и брата с сестрой также проверили на вирус, но все они дали отрицательный результат.

Органы здравоохранения Нидерландов вакцинировали обоих родителей, брата, сестру и друга, которые считались подверженными высокому риску заражения. Позже ни у кого не развился вирус.

Было начато расследование, чтобы установить, где ребенок заразился, но оно не дало результатов.

Не было никаких доказательств того, что ребенок находился рядом с подозреваемым или подтвержденным случаем обезьяньей оспы до того, как заразился этой болезнью.

Родители также сказали, что во время отпуска они позаботились об использовании собственных полотенец и не имели тесных контактов с другими гостями, что ограничивало риск передачи инфекции.

Анализы показали, что штамм, подхваченный мальчиком, был таким же, как тот, который циркулирует во время нынешней вспышки в Европе.

В статье медики написали: “Поскольку достоверный источник не может быть идентифицирован, у нас остается открытый вопрос относительно передачи“.

“В нынешней вспышке преобладающий путь передачи связан с сексуальной активностью в сообществе мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.

Однако были описаны и другие непрямые пути передачи, такие как респираторная передача через капли или загрязненные материалы, такие как постельное белье и полотенца.

Поэтому возможно, что ребенок находился в тесном контакте с заразным человеком или зараженным предметом, который не был признан таковым».

Они сказали, что обычно требуется около восьми с половиной дней, чтобы у человека, зараженного обезьяньей оспой, начали проявляться симптомы.

Но предположил, что у мальчика, вероятно, это было дольше — до 21 дня, потому что путь передачи был другим.

Он приехал в Турцию за три недели до того, как начали проявляться симптомы.

Его родители сказали, что мальчик переболел ветряной оспой, когда ему было пять лет.