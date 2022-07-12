Эксперты Министерства здравоохранения Украины собрали всю полезную информацию о ветряной оспе, и прежде всего о способах защиты от этого достаточно серьезного инфекционного заболевания.
— Ветряная оспа (ветрянка) — острое вирусное заболевание, поражающее преимущественно детей. Это одна из самых распространенных инфекций в мире, — говорится в сообщении.
Отмечается, что по уровню заболеваемости ветрянка уступает лишь гриппу и другим острым респираторным вирусным инфекциям.
Важно то, что во время войны, из-за пребывания в местах скопления людей, риск заболеть ветряной оспой возрастает.
Что такое ветряная оспа
Ветрянка характеризуется умеренной общей интоксикацией и высыпаниями на коже и слизистых оболочках.
Возбудителем заболевания является вирус ветряной оспы и опоясывающего лишая, или герпесвирус человека ІІІ типа.
Способ инфицирования — воздушно-капельный.
Когда можно инфицироваться
Ветряная оспа — типичная детская болезнь. Новорожденные до двух месяцев имеют пассивный материнский иммунитет. С трех месяцев они становятся восприимчивыми к инфекции.
Чаще всего инфицируются дети в возрасте 2-4 года. Для ветряной оспы характерна осенне-зимняя сезонность. Но взрослые тоже болеют, и переносят болезнь достаточно тяжело.
Источники распространения
Основным источником распространения является больной ветряной оспой.
Больной заразен в среднем в течение 10-12 дней: от 1-2 дней до появления сыпи, весь период высыпаний и минимум пять суток после появления последнего пузырька.
Как защититься от ветряной оспы
Защититься от ветряной оспы помогает вакцинация. Прививку делают двумя дозами с интервалом в один месяц.
С целью профилактики ветряной оспы прежде всего вакцинируют такие группы:
- здоровые дети, которые достигли 12-месячного возраста и не болели ветряной оспой;
- дети во время приема в детское дошкольное учреждение и школу, которые раньше не болели;
- взрослые, которые не болели, поэтому имеют высокий риск инфицирования.
В случае контакта с больным ветрянкой нужно сделать экстренную вакцинацию.
Возможные осложнения:
- воспаление верхних дыхательных путей;
- бактериальные осложнения, в том числе сепсис;
- поражение нервной системы — энцефалит, менингоэнцефалит, паралич лицевого нерва;
- расстройства внутренних органов.