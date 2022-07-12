Эксперты Министерства здравоохранения Украины собрали всю полезную информацию о ветряной оспе, и прежде всего о способах защиты от этого достаточно серьезного инфекционного заболевания.

— Ветряная оспа (ветрянка) — острое вирусное заболевание, поражающее преимущественно детей. Это одна из самых распространенных инфекций в мире, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по уровню заболеваемости ветрянка уступает лишь гриппу и другим острым респираторным вирусным инфекциям.

Сейчас смотрят

Важно то, что во время войны, из-за пребывания в местах скопления людей, риск заболеть ветряной оспой возрастает.

Что такое ветряная оспа

Ветрянка характеризуется умеренной общей интоксикацией и высыпаниями на коже и слизистых оболочках.

Возбудителем заболевания является вирус ветряной оспы и опоясывающего лишая, или герпесвирус человека ІІІ типа.

Способ инфицирования — воздушно-капельный.

Когда можно инфицироваться

Ветряная оспа — типичная детская болезнь. Новорожденные до двух месяцев имеют пассивный материнский иммунитет. С трех месяцев они становятся восприимчивыми к инфекции.

Чаще всего инфицируются дети в возрасте 2-4 года. Для ветряной оспы характерна осенне-зимняя сезонность. Но взрослые тоже болеют, и переносят болезнь достаточно тяжело.

Источники распространения

Основным источником распространения является больной ветряной оспой.

Больной заразен в среднем в течение 10-12 дней: от 1-2 дней до появления сыпи, весь период высыпаний и минимум пять суток после появления последнего пузырька.

Как защититься от ветряной оспы

Защититься от ветряной оспы помогает вакцинация. Прививку делают двумя дозами с интервалом в один месяц.

С целью профилактики ветряной оспы прежде всего вакцинируют такие группы:

здоровые дети, которые достигли 12-месячного возраста и не болели ветряной оспой;

дети во время приема в детское дошкольное учреждение и школу, которые раньше не болели;

взрослые, которые не болели, поэтому имеют высокий риск инфицирования.

В случае контакта с больным ветрянкой нужно сделать экстренную вакцинацию.

Возможные осложнения: