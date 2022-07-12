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Особливо важко хворіють дорослі: вітряна віспа, симптоми, ускладнення, як захиститися

12 Липня 2022, 10:56
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вітрянка
Джерело: Depositphotos

Експерти Міністерства охорони здоров’я України зібрали всю корисну інформацію про вітряну віспу і, перш за все, про способи захисту від цього достатнього серйозного інфекційного захворювання.

– Вітряна віспа (вітрянка) — гостре вірусне захворювання, що вражає переважно дітей. Це одна з найпоширеніших інфекцій у світі, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за рівнем захворюваності вітрянка поступається лише грипу та іншим гострим респіраторним вірусним інфекціям.

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Важливим є те, що під час війни, через перебування в місцях скупчення людей, ризик захворіти на вітряну віспу зростає.

Що таке вітряна віспа

Вітрянка характеризується помірною загальною інтоксикацією і висипом на шкірі і слизових оболонках.

Збудником захворювання є вірус вітряної віспи і оперізувального лишаю, або герпесвірус людини 3 типу.

Спосіб інфікування — повітряно-крапельний.

Коли можна інфікуватися

Вітряна віспа – типова дитяча хвороба. Новонароджені до двох місяців мають пасивний материнський імунітет. З трьох місяців вони стають сприйнятливими до інфекції.

Найчастіше інфікуються діти віком 2-4 роки. Для вітряної віспи характерна осінньо-зимова сезонність. Але дорослі також хворіють і переносять хворобу досить важко.

Джерела поширення

Основним джерелом поширення є хворий на вітряну віспу.

Хворий є заразним в середньому протягом 10-12 днів: від 1-2 дні до появи висипу, весь період висипань і мінімум 5 діб після появи останнього пухирця.

Як захиститися від вітряної віспи

Захиститися від вітряної віспи допомагає вакцинація. Щеплення роблять двома дозами з інтервалом в один місяць.

З метою профілактики вітряної віспи насамперед вакцинують такі групи:

  • здорові діти, які досягли 12-місячного віку і не хворіли на вітряну віспу;
  • діти під час прийому до дитячого дошкільного закладу та школи, які раніше не хворіли;
  • дорослі, які не хворіли, тому мають високий ризик інфікування.

У разі контакту з хворим на вітрянку потрібно зробити екстрену вакцинацію.

Можливі ускладнення:

  • запалення верхніх дихальних шляхів;
  • бактеріальні ускладнення, в тому числі сепсис;
  • ураження нервової системи-енцефаліт, менінгоенцефаліт, параліч лицьового нерва;
  • розлади внутрішніх органів.

Джерело
МОЗ
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