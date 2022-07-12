Експерти Міністерства охорони здоров’я України зібрали всю корисну інформацію про вітряну віспу і, перш за все, про способи захисту від цього достатнього серйозного інфекційного захворювання.
– Вітряна віспа (вітрянка) — гостре вірусне захворювання, що вражає переважно дітей. Це одна з найпоширеніших інфекцій у світі, – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що за рівнем захворюваності вітрянка поступається лише грипу та іншим гострим респіраторним вірусним інфекціям.
Важливим є те, що під час війни, через перебування в місцях скупчення людей, ризик захворіти на вітряну віспу зростає.
Що таке вітряна віспа
Вітрянка характеризується помірною загальною інтоксикацією і висипом на шкірі і слизових оболонках.
Збудником захворювання є вірус вітряної віспи і оперізувального лишаю, або герпесвірус людини 3 типу.
Спосіб інфікування — повітряно-крапельний.
Коли можна інфікуватися
Вітряна віспа – типова дитяча хвороба. Новонароджені до двох місяців мають пасивний материнський імунітет. З трьох місяців вони стають сприйнятливими до інфекції.
Найчастіше інфікуються діти віком 2-4 роки. Для вітряної віспи характерна осінньо-зимова сезонність. Але дорослі також хворіють і переносять хворобу досить важко.
Джерела поширення
Основним джерелом поширення є хворий на вітряну віспу.
Хворий є заразним в середньому протягом 10-12 днів: від 1-2 дні до появи висипу, весь період висипань і мінімум 5 діб після появи останнього пухирця.
Як захиститися від вітряної віспи
Захиститися від вітряної віспи допомагає вакцинація. Щеплення роблять двома дозами з інтервалом в один місяць.
З метою профілактики вітряної віспи насамперед вакцинують такі групи:
- здорові діти, які досягли 12-місячного віку і не хворіли на вітряну віспу;
- діти під час прийому до дитячого дошкільного закладу та школи, які раніше не хворіли;
- дорослі, які не хворіли, тому мають високий ризик інфікування.
У разі контакту з хворим на вітрянку потрібно зробити екстрену вакцинацію.
Можливі ускладнення:
- запалення верхніх дихальних шляхів;
- бактеріальні ускладнення, в тому числі сепсис;
- ураження нервової системи-енцефаліт, менінгоенцефаліт, параліч лицьового нерва;
- розлади внутрішніх органів.