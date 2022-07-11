Міністерство охорони здоров’я України дало роз’яснення з приводу проходження дітьми з інвалідністю медико-соціальної комісії в умовах воєнного стану в країні.

– На період дії воєнного стану спрощено процедуру встановлення та продовження інвалідності для дітей, – йдеться у повідомленні пресслужби МОЗ.

Відзначається, що медико-соціальна експертиза (МСЕК) проводиться щодо дітей, батьки яких або їхні законні представники звертаються для встановлення інвалідності за направленням лікаря до лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).

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Після проведення діагностичних, лікувальних та реабілітаційних заходів та за наявності даних, що підтверджують стійке порушення функцій організму, зумовлених захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності, ЛКК проводить медико-соціальну експертизу дітям віком до 18 років.

Після досягнення 18-річного віку ЛКК направляє дитину з інвалідністю до МСЕК відповідного профілю для проходження медико-санітарної експертизи.

МОЗ зазначає, що підстави вимагати укладення декларації між пацієнтом з числа внутрішньо переміщених осіб та лікарем, який направляє дитину на ЛКК, відсутні.

Крім того, українці мають право звертатися до МСЕК для встановлення інвалідності заочно і незалежно від місця проживання або перебування.

Якщо дитина з інвалідністю, якій виповнилося 18 років, не може прибути на огляд до МСЕК, така комісія може ухвалювати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії.