Министерство здравоохранения Украины дало разъяснение по поводу прохождения детьми с инвалидностью медико-социальной комиссии в условиях военного положения в стране.

— На период действия военного положения упрощена процедура установления и продления инвалидности для детей, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Отмечается, что медико-социальная экспертиза (МСЭК) проводится в отношении детей, родители которых или их законные представители обращаются для установления инвалидности по направлению лечащего врача к врачебно-консультативной комиссии (ВКК).

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После проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий и при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничение жизнедеятельности, ВКК проводит медико-социальную экспертизу детям в возрасте до 18 лет.

По достижении 18-летнего возраста ЛКК направляет ребенка с инвалидностью в МСЭК соответствующего профиля для прохождения медико-санитарной экспертизы.

Минздрав отмечает, что основания требовать заключения декларации между пациентом из числа внутренне перемешенных лиц и врачом, который направляет ребенка на ЛКК, отсутствуют.

Кроме того, украинцы имеют право обращаться в МСЭК для установления инвалидности заочно и независимо от места проживания или пребывания.

Если ребенок с инвалидностью, которому исполнилось 18 лет, не может прибыть на осмотр на МСЭК, такая комиссия может принимать решение об установлении инвалидности заочно на основании направления врачебно-консультативной комиссии.