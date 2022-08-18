Нове дослідження французьких вчених винесло на порядок денний несподіване питання про те, що віспа мавп може мати безсимптомний перебіг.

Як повідомляється, дослідники зібрали аноректальні мазки з 200 чоловіків, які мали секс з чоловіками, які пройшли стандартне тестування на інфекції, що передаються статевим шляхом, і перевірили їх на віспу мавп.

Важливо відзначити, що у жодного з цих чоловіків не було абсолютно ніяких симптомів мавпячої віспи – ані уражень, ані лихоманки, ані опухлих лімфатичних вузлів.

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Коли прийшли результати аналізів, дослідники з подивом виявили, що у 13 з цих 200 чоловіків без симптомів ПЛР дав позитивний результат на віспу мавп.

– Це не обов’язково означає, що ці 13 чоловіків були здатні поширювати віспу мавп, не підозрюючи про це, але це піднімає питання: чи можлива безсимптомна передача віспи мавп, – відзначають дослідники.

Відзначається, що якщо вірус мавпячої віспи дійсно здатний поширюватися без будь-яких симптомів, вакцинації тільки тих, хто контактував з відомим випадком віспи мавп, недостатньо, щоб зупинити спалах.

На думку вчених, якщо вони зможуть, наприклад, показати, що життєздатні віруси зберігаються якийсь час в спермі, це повністю змінить тип публічних порад, які медики повинні давати пацієнтам, що знаходяться в групі ризику.